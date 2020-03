China (MiMorelia.com).- En medio de la pandemia por el Covid-19, otro virus ha cobrado la vida de al menos una persona en China, se trata del hantavirus, el cual se transmite por medio de las heces y la orina de roedores.

Según información del Global Times, diario nacional de China dependiente del Diario del Pueblo, el hombre falleció el lunes en un autobús cuando se transportaba de Yunan hacia la provincia de Shandong.

Tras realizar las pruebas pertinentes, autoridades sanitarias determinaron que se trata de una transmisión de hantavirus. Por lo que otras 32 personas que viajaban en el autobús fueron sometidas a pruebas para descartar posibles contagios.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW

— Global Times (@globaltimesnews) 24 de marzo de 2020