Muerte viste luto a la WWE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles el mundo de la lucha libre se vistió de luto por la lamentable muerte de Gene Okerlund, expresentador de la WWE.

“WWE se entristece al saber que el miembro del Salón de la Fama, Gene Okerlund, el entrevistador más reconocido en la historia del entretenimiento deportivo, falleció a los 76 años”, fue el mensaje con el que dieron a conocer la muerte.

Gene Okerlund fue uno de los entrevistadores más reconocido en este deporte detrás y en el ring, y tuvo su mayor éxito entre las décadas de los 80´s y 90´s.

