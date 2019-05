Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La joven influencier Kylie Jenner pasó momentos amargos luego de que se diera a conocer la infidelidad a su hermana protagonizada por su ex mejor amiga Tristan Thompson y Jordyn Woods.

Esta nueva temporada de Keeping Up With The Kardashians, por fin revela más detalles sobre la polémica y cómo reaccionaron las hermanas Kardashian, entre ellas Kylie, y su madre.

“Sus piernas estaban como entre sus piernas”, se escucha una voz en off antes de que aparezca Khloé envuelta en lagrimas y diciendo: “Me siento rota con tantas cosas”.

La madre de las jóvenes más tarde, afirma que esta noticia marcará para siempre la relación entre Kylie y Jordyn.

Sin embargo el momento más importante, es cuando Kylie aparece en pantalla, con un rostro desconcertado y afirma:

“[Jordyn] La ca*ó”.

Ante esta inesperada reacción, en el clip se muestran los rostros de las hermanas y Kylie asevera: “Sólo sé que te quiero”.

