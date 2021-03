Estados Unidos (MiMorelia.com).- A través de un correo electrónico una mujer reclamó al negocio de arte Zada´s Vault, que no recibió la docena de cubrebocas que había pedido, “sólo llegaron 12”.

La mujer pensó que una docena eran 20 cubrebocas, por lo que insistió que no recibió la cantidad de cubrebocas que pidió, por lo que la tienda expuso el épico error en redes sociales luego de que la mujer exigiera con comentarios racistas el reembolso.

Ante la exigencia de la mujer, la tienda Zada´s Vault le aclaró que el significado de una docena eran 12 artículos, en este caso cubrebocas, pero la clienta de la cual no se reveló el nombre, continuó pidiendo el reembolso.

“Pedí una docena de cubrebocas personalizados, sin embargo, ¡sólo me enviaron 12! Realmente los necesitaba todos. Quisiera un reembolso y ya no apoyaré su negocio. Intento apoyar a la gente negra, pero ustedes continúan estafando”, se lee en el mensaje que envió la clienta al negocio.

Just want to shoutout @zadasvault for her professionalism 🤣

— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 10, 2021