Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una mujer de 103 años de edad pidió una cerveza para celebrar su recuperación del Covid-19 lo que provocó que su caso se hiciera viral.

Con información de medios internacionales; Jennie Stejna es una mujer polaca, que vive en Massachusetts, Estados Unidos, de 103 años de edad quien después de pasar varios días hospitalizada por este virus que aqueja a todo el mundo logró recuperarse.

La marca que bebió fue una de Bud Light, marca que compartió su historia en sus redes sociales:

The news we need right now. Your next beer is on us, Jennie. 💙 https://t.co/Y2qqBn6Bgn

— Bud Light (@budlight) May 27, 2020