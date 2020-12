Reino Unido (Rasainforma.com).- Este martes 8 de diciembre inicio la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Reino Unido, luego de que la vacuna de Pfizer y BioNtech fue aprobada.

La primera persona en recibir la vacuna (fuera de los ensayos clínicos) fue Margaret Keenan, una mujer de 90 años (que la próxima semana cumplirá 91 años). Al respecto dijo:

La vacunación se realizó alrededor de las 06:13 horas (tiempo local) en el Hospital Universitario de Coventry, en la ciudad de Coventry, en el centro de Gran Bretaña y fue aplicada por la enfermera May Parsons.

This morning at University Hospital, Coventry the biggest vaccine campaign in the NHS kicked off as 90-year-old grandmother Margaret Keenan became the first person in the world to receive the Pfizer #Covid19Vaccine

Por su parte el director ejecutivo de NHS England, Sir Simon Stevens, elogió a todos los involucrados en la entrega del nuevo programa de vacunas y agradeció la disposición de Margaret.

“Menos de un año después de que se diagnosticara el primer caso de esta nueva enfermedad, el NHS ha entregado la primera vacuna COVID-19 clínicamente aprobada, es decir un logro notable”, dijo.

El programa de vacunación por fases verá a los pacientes de 80 años o más que ya asisten al hospital como pacientes ambulatorios, y a los que están siendo dados de alta después de una estadía en el hospital.

This is the moment that 90-year-old grandmother Margaret Keenan returned to the ward at her local hospital in Coventry, after she became the first person in the world to receive the clinically-approved #COVIDVaccine this morning 👏🏾👏🏼👏🏽 pic.twitter.com/80yRjJLRhM

— NHS Midlands (@NHSMidlands) December 8, 2020