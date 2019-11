México (MiMorelia.com).- Memes van, memes vienen, y el que ahorita anda de moda es el de unos jovenes en un antro, donde él le habla al oído a ella, y los internautas se han encargado de poner palabras en la boca al hombre, pero, ¿qué le decía en realidad?, la mujer ya habló y esta es la verdad.

Con un video en Youtube, la joven de nombre Ana Santillán, de Monterrey, ha revelado lo que exactamente pasó en el momento en que su mejor amiga la grabó; la mujer cuenta que el hombre, del que no reveló su nombre, se acercó a ella para conversar, pero un pequeño detalle falló.

Según cuenta Anna, en esta ocasión, él solo hablaba y hablaba, y lo peor, solo se dedicó a hablar de él, su carrera, los idiomas que domina, de sus viajes y otras cosas con las que quería impresionarla.

Ella iba con sus amigos e intentaba convivir con ellos, pues el antro, The City, ya estaba apunto de cerrar, sin embargo, el joven no la dejaba en paz.

Anna cuenta que no conocía al hombre, y que no lo conoce aún pues no intercambiaron teléfonos, y confesó que el pretendiente era guapo y amable.

Agrega en el video que la conversación terminó cuando él aparentó sentir interés por saber un poco de ella, pero reaccionó con un gesto desagradable al escuchar su respuesta.

Por: Redacción/RMR