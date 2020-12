Zambia (MiMorelia.com).- Una mujer de 26 años demandó a su novio después de ocho años de noviazgo y de procrear a un hijo luego de que este no quisiera pedirle matrimonio. Y es que, según reveló, no cumplió la promesa que le hizo.

Según contó la mujer a medios internacionales, se sintió harta de que su pareja no le propusiera matrimonio después de tanto tiempo juntos. Ante tal panorama, externó que se vio orillada a exigirle que se casen.

Además de que, en medio de este embrollo, descubrió que el hombre se enviaba mensajes con otra mujer.

En su defensa, el hombre explicó que, aunque se quiere casar con ella no lo puede hacer porque no le presta la atención suficiente.

Además, refirió que no es suficientemente estable en el modo económico para unirse en matrimonio, pues es tradición en Zambia que los hombres paguen una «tarifa de agradecimiento» a la familia de la novia para demostrar que cuidará de ella.

Aunque la jueza encargada del caso les recomendó reconciliarse fuera de los tribunales, la mujer decidió no hacerlo y evidenció en redes sociales que ya no quería estar con un hombre joven que la hiciera perder el tiempo, según informó Cultura Colectiva.

«Estoy cansada de estos juegos, un hombre te corteja durante uno, dos, cinco, hasta ocho años, y cuando les preguntas cuándo se van a casar, nunca les falta una razón para pedirte esperar. Será mejor que me case con un anciano, seré la segunda… cuarta esposa y sé que este me protegerá, me consentirá, y todo lo que yo quiera él me proporcionará. Mejor les dejo a los jóvenes a ustedes», escribió en la popular red social.