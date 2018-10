China (MiMorelia.com/Redacción).- Una mujer que estaba armada con un cuchillo ingresó a un jardín de niños e hirió a 14 menores en Chongqing, China, tras lo cual fue detenida por las autoridades.

EL hecho ocurrió la mañana de este viernes, cerca de las 9:30 horas (hora local), cuando la fémina, de 39 años, entró al kínder Xinshiji con un cuchillo de cocina y agredió a los pequeños, según informó la policía, la cual sólo reveló que el apellido de la atacante es Liu.

A woman wielding a kitchen knife has stabbed at least 14 children at a kindergarten in Chongqing in central China, local police say https://t.co/hPlpAvBlwR pic.twitter.com/xfScBfxbSS

— CNN International (@cnni) October 26, 2018