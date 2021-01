Colombia (MiMorelia.com).- Un video de una mujer defendiéndose del acoso de unos supuestos delincuentes se hizo viral en redes sociales, pues la mujer optó por comenzar una transmisión en vivo para que los cibernautas conocieran el rostro de los sujetos, que presuntamente pretendían asaltarla.

En las imágenes se puede ver que la mujer, que viajaba en un autobús del transporte público en Colombia, encara a los supuestos delincuentes con una transmisión en vivo.

“Igual van a quedar en vivo y todo mundo los va a mirar porque me quieren meter una puñalada y todo mundo los va a mirar”. Se escucha decir a la mujer. Quien además pide que llamen a la policía para que la apoye ante la situación.

“Sí, llamen a los policías. Me están diciendo que me van a meter puñaladas. Está en vivo, ya les vieron la cara y me dijeron que me van a meter puñaladas. Me dijeron que, porque era bonita, tenía que mirarlos”.