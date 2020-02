Monterrey, Nuevo León (Rasainforma.com).- Los taxistas tienen un sinfín de historias a bordo de sus unidades y una se hizo viral debido a la ocurrencia de una mujer, quien para no pagar su viaje se hizo pasar por un fantasma.

Seguramente alguna vez has escuchado la leyenda de que hace muuuuchos años, en la época de las carrozas, una mujer hizo “la parada” a un “taxista” (no sabemos qué nombre se usaba en ese entonces) y le pidió que la llevara a una calle, ella le pago con monedas de oro, pero al extender su mano, el conductor vio que era puro hueso, por lo que huyó despavorido.

Ya en la época moderna, entre los taxistas corrió una historia similar, la leyenda urbana dice que una mujer pide abordar un taxi, ir a tal dirección, pide esperar al conductor en lo que entra por dinero pero nunca sale. Entonces el chofer toca la puerta de la casa para reclamar el pago del servicio pero una mujer, la madre de la pasajera, le dice que la joven murió hace algunos años.

Pues en Monterrey, un hombre pasó por la misma situación y el sujeto lo tomó con mucha gracias. En su cuenta de Facebook, el usuario identificado como Marcos Israel Sauceda Villegas publicó que llevó a una chica a la colonia Moderna en dicha ciudad.

“El viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que ahorita me trae el dinero; en eso, después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien, le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija pero que había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma”, publicó el conductor.

El joven finaliza señalando que le dio mucha risa la situación y al final ya no cobró el viaje porque “me hizo la noche”.

JAJAJMe tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que… Posted by Marcos Israel Sauceda Villegas on Wednesday, February 19, 2020

Por: Ariana Castellanos/CA