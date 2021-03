Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una mujer ganó 300 mil dólares en una máquina tragamonedas mientras esperaba un vuelo en el Aeropuerto Internacional de McCarran, en Las Vegas.

Las Vegas es conocida por los juegos de azar de diferentes establecimientos por lo que no es raro que el aeropuerto también tenga dichas máquinas tragamonedas.

La afortunada mujer fue identificada como Meghan H, que con toda la emoción gritó “¡Acabo de ganar 300 mil dólares!”, por lo que habría ganado cerca de 6 millones 192 mil 774 pesos mexicanos.

This lady just hit a $300,000+ jackpot waiting for her flight at McCarran. 🎰 pic.twitter.com/7mUuIG8TJz

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) February 25, 2021