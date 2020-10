Canadá (MiMorelia.com).- A través redes sociales se dio a conocer la situación que vivió una mujer indígena canadiense, quien antes de morir recibió ofensas por parte del personal médico donde fue atendida.

La mujer de nombre Joyce Echaquan, de 37 años de edad, pertenecía a la comunidad Atikamekw de Canadá, al parecer, mientras agonizó en el hospital de Joliete, el personal médico la insultó en repetidas ocasiones sin enterarse de que la paciente los grabó con su celular.

“Estúpida”, “Sólo sirve para tener sexo”, “Mejor estaría muerta”, “¿Has terminado de actuar como tonta?”, “¿Ya terminaste?”, “Tomaste algunas malas decisiones, querida”, “¿Qué van a pensar tus hijos al verte así?”, fueron algunos de los comentarios racistas que recibió y grabó Joyce Echaquan.

Warning: The language in this story is disturbing.

A painful video of an Atikamekw woman in a Quebec hospital shows the nurses attending her to be rude and dismissive.

The woman died shortly after posting the video live on Facebook.

Full story tonight on APTN National News. pic.twitter.com/rvl8zH4W7r

— APTN News (@APTNNews) September 29, 2020