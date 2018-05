Mujer graba y enfrenta a su acosador (video)

Sujeto agrede sexualmente a mujer en Cholula

¡Asqueroso! 🚨Este sujeto agredió sexualmente a una mujer cholulteca, además de que le robó el celular con el que grabó la evidencia. La mujer pudo recuperarlo🚨 Toda la info→ http://ow.ly/ivI530k7Xpm

Posted by Periódico Central on Tuesday, May 22, 2018