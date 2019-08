Mujer halla una rana en su ensalada sellada [Video]

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Una mujer se halló una rana en su ensalada sellada, hecho que fue grabado por uno de los integrantes de una familia.

Se supo por la revista Muy Interesante que el hecho le sucedido al matrimonio Allen, en North Shore, Wisconsin, que recogieron una ensalada de lechuga de la marca Simple Truth.

La familia preparaba la cena y cuando iban a usar el ingrediente se dieron cuenta que al interior había una rana viva.

Según Muy Interesante, no es tan raro el caso, pues un estudio arrojó que hay 40 casos documentados de animales halados en bolsas o plato de verduras de alguien.

Los incidentes se documentaron desde el 2008 en el referido estudio.

bon appetit! nothin like salad with a side of live frog 🐸 @SimpleTruth4U pic.twitter.com/KG9bPjotZ9

— Karlie Allen (@kkarliea) August 14, 2019