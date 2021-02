Canadá (MiMorelia.com).- Una mujer de 68 años murió de frío extremo al intentar llegar a su hogar desde la casa de su vecino, la cual estaba a pocos metros de la suya en Canadá, según información del Daily Mail.

El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de la 1 de la madrugada en la provincia de Columbia Británica, donde la temperatura bajó hasta -41.8º F.

La adulta mayor fue encontrada muerta fuera de su casa alrededor de las 11:50 horas de la mañana.

Los agentes indicaron que la mujer y su vecino habían consumido alcohol en las horas anteriores.

El comandante de la policía apuntó que las casas de la víctima y su vecino no estaban muy lejos, aunque se negó a ofrecer una distancia específica.

Un portavoz de la policía dijo que la investigación estaba en curso, pero que no creían que el incidente estuviera siendo tratado como sospechoso. No ofrecieron más aclaraciones.

Woman, 68, DIES of extreme cold while trying to get home from her next-door neighbor’s house after night of drinking in staggering -41.8F temperatures in British Columbia

via https://t.co/pevZ0scAkQ #babyitscoldoutside https://t.co/lOvoVfUMth

— Jodi 💅 (@Jodi_Ann_Arias) February 9, 2021