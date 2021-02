Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una madre hizo hasta lo imposible con tal de salvar a su bebé de 10 meses de edad aferrándose a la camioneta en la que el niño era privado de su libertad en Arizona, Estados Unidos. Lamentablemente, su acción le costó la vida.

Brittany Martie, de sólo 30 años, era habitante de la región de Peoria. Según información de la Policía, poco antes del incidente una vecina realizó un reporte por violencia doméstica cerca de la residencia de la víctima. Cuando los agentes llegaron al lugar, la encontraron malherida en la calle, por lo que la llevaron al hospital, donde falleció más tarde.

El autor del crimen es Eric Maes, de 30 años, padre del niño y expareja de Britanny, quien tomó al bebé para llevárselo sin la autorización de ella y sin tener la custodia.

Britanny intentó impedirlo para proteger a su bebé por lo que se aferró al automóvil, pero cuando se expareja arrancó ella salió volando y sufrió un fuerte impacto, que terminó por arrancarle la vida.

Luego del hecho, la policía se dedicó a buscar al atacante y se emitió una amber alert para reportar la desaparición del menor.

Child Kidnapped by Non-Custodial Parent

Suspect is Eric Maes, 30yo, white male, 5’11” 140lbs with brown hair & brown eyes. Last seen near 2500 W Cactus Rd. Eric still has the 10-month-old child with him. Child is a white male with blonde hair & blue eyeshttps://t.co/cZTOFxXzjq pic.twitter.com/y3TS30BjgW

— Peoria Police (AZ) (@PeoriaPoliceAZ) February 10, 2021