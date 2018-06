Rusia (MiMorelia.com/Redacción).- La historia de un grupo de amigos ha comenzado a hacerse viral por las hazañas por las que han pasado para poder llegar a Rusia y apoyar a la selección mexicana en este mundial de futbol.

Resulta que entre seis jóvenes planearon viajar a Rusia desde hace cuatro años, pero al final, la novia de Javier no lo dejó ir, por lo que los demás imprimieron su fotografía a tamaño real y se lo llevaron.

Como cuentan a través de la página de Facebook “al final (Javier salió) con que ‘no me dejó mi vieja’ y no pudo acompañarnos al viaje, así que se nos ocurrió la idea de traerlo sin el permiso de su señora… La verdad es que se la esta pasando ¡chingon!Esperamos que su novia no lo corte por ‘el rapto’ pero la neta no podíamos dejar fuera de la jugada a nuestro compa”.

Y como consta en las cientos de fotografías que ya han trepado a la red, a Javier se le ve tomando cerveza, de fiesta, incluso coqueteando con mujeres y hasta hombres.

Destaca que Javier porta una playera azul con la leyenda “Mi vieja NO me dejo ir”, por lo que se ha ganado menciones con hashtags como #PaQueTienesNovia #LoHacePorMiPropioBienDiceJavier entre otros.

La historia

De acuerdo a La Guía del Varón, seis amigos renunciaron a sus trabajos hace cuatro años, juntaron sus ahorros para comprar un autobús, éste lo remodelaron y acondicionaron para poder dormir ahí, instalaron un televisor y lo personalizaron por fuera.

En la parte del toldo pintaron la frase “canta y no llores” y en los costados pintaron mariachis, una catrina, entre otras cosas.

En su fanpage Ingue Su Matrushka los jóvenes postean todas sus aventuras, resalta que el camiónlleva por nombre “La Bendición”.

