Estados Unidos (Rasainforma.com).- Una mujer lanzó insultos y escupió en el mostrador de una tienda luego de que le indicaron que necesitaba usar cubrebocas para poder realizar sus compras.

El hecho se registró en una tienda del condado de Tarrant, Texas. La mujer discutió con el cajero e indicó que tiene todo el derecho de no usar el cubrebocas, mientras que el empleado le señala que todos los clientes deben portarlo.

En las imágenes difundidas en Facebook, se puede apreciar al cajero de la tienda en Fort Worth diciéndole a la mujer que no puede comprar cerveza y dulces porque no lleva mascarilla.

Oh that’s not even the worst one! This lady also spit on the counter. Thankfully @Jillcattt got it all on camera @cnnbrk #ThisIsAmerica pic.twitter.com/6lh4vr4kZm

— Josh Jacobs (@TheRealYeeeesh) June 29, 2020