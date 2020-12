Reino Unido (MiMorelia.com).- Una mujer, madre de un par de gemelos, Jack y Adam, decidió hacerle un tatuaje a uno de ellos, y aunque muchos podrían juzgarla por tomar esta decisión, la verdad es que tuvo un motivo comprensible para hacerlo.

De acuerdo con el relato de la mujer, Jack tiene una “condición”, la cual no detalló, pero debido a esto necesita que lo inyecten una vez en la semana, según informó The Sun.

La inyección es administrada por la suegra de la mujer, ya que ella trabaja, por lo que la abuela paterna es quien cuida de los bebés.

Fue a partir de entonces, y por la recomendación de un médico, que la madre de los gemelos decidió tatuar a Jack para poder distinguirlo de su hermano.

Sin embargo, no es un tatuaje tradicional: se lo hicieron con una tinta que se borra, a lo mucho, tres años después. En ese sentido, cuando Jack tenga cinco años, casi no se notará.

