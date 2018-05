Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El actor estadounidense Morgan Freeman es acusado por ocho mujeres de acoso sexual, señaló la cadena CNN.

El medio realizó una investigación en la que se entrevistó con 16 personas, la mitad de ellas reconoció que fueron víctimas de acoso y durante rodajes de películas o en las promociones de éstas.

Una mujer relató que había conseguido el trabajo de sus sueños en el verano de 2015, pero poco después se convirtió en un calvario, según relato a CNN, ya que comenzó a recibir toqueteos no deseados, comentarios sobre su cuerpo y su ropa que no eran de su agrado. Esto pasó durante la producción de Going In Style.

Entre los testimonios, otra mujer, miembro de la dirección de Now You See Me (2013) señaló que ella y una asistente sufrieron acoso durante la grabación de ese filme.

El actor estadounidense tiene una carrera en la actuación bastante consolidada, se dedica a ello desde hace más de 40 años. En su haber están las películas Invictus, El chofer y la señora Daysi, Lean on me entre otros.

Ganó un Oscar como mejor actor de reparto por la cinta Million Dollar Baby en 2005.

Con esto se suma a la larga lista de directores, actores, productores de la industria cinematográfica envueltos en acusaciones de acoso.

Con información de CNN