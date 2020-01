Estados Unidos (Rasainforma.com).- Dos astronautas mujeres tuvieron que salir de la nave espacial con menos luz y menos vistas de la cámara de un casco para reemplazar unas baterías.

Esta es la segunda ocasión en que Jessica Meir y Christina Koch salen del laboratorio orbital, luego que en octubre pasado realizaron la primera caminata espacial exclusivamente mujeres.

Te puede interesar: Aquí puedes ver en vivo la primera caminata espacial femenina de la NASA

Las astronautas apenas comenzaban a cambiar las baterías cuando la unidad de cámara y luz de Koch se soltó y no pudieron colocarla en el casco, por lo que el centro de control de misión les pidió que siguieran con el trabajo.

.@Astro_Jessica and @Astro_Christina have completed today’s battery swap activities and one get-ahead task. They are cleaning up and will soon head to the Quest airlock to finish their spacewalk. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/LQX4iBWQbJ

— Intl. Space Station (@Space_Station) January 15, 2020