El jueves 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer; la fecha fue institucionalizada por la ONU, en 1975, a raíz de varios movimientos que tenían como estandarte la lucha por los derechos laborales de la mujer.

En la historia mundial reciente las mujeres han avanzado en materia de representación en los ámbitos social, político, profesional y empresarial; cada vez son más las que ocupan un puesto de trabajo en todos los niveles.

Considero esta fecha como una oportunidad inmejorable para analizar algunos datos sobre las mujeres en Michoacán y su papel en el ámbito laboral, así como los avances registrados.

En Michoacán la población total es de 4.7 millones de personas, de las cuales el 48.9% son hombres y 51.1% mujeres.

El total de Población Económicamente Activa (PEA) es de 2 millones de personas, de las cuales, 65% son hombres y el 35% mujeres. Del total de la PEA, el 97.86%

se encuentran ocupados, lo cual corresponde a 1.23 millones de hombres y 720 mil mujeres.

En referencia al sector de la actividad económica en el que se desempeñan las mujeres, se tiene que: 65,044 (9%) lo hacen en el sector primario; 95,574 (13.3%), en el secundario, y 558,201 (77.5%), en el terciario, siendo éste donde un mayor número de mujeres se ubica laboralmente.

Haciendo un poco de historia, podemos observar que en 2005 sólo el 25% de la población femenina tenía un empleo. Para el 2017 aumentó a 30%, es decir, que cada vez hay más mujeres que trabajan en Michoacán.

En los últimos dos años se tiene registro de que el 58% del total de los empleos generados en Michoacán son ocupados por mujeres, y en ese mismo periodo se han generado más de la mitad

de los puestos de trabajo registrados en los últimos siete años.

De 2005 a 2017 se ha reducido 31% el número de mujeres con una ocupación no remunerada.

De las oportunidades laborales generadas durante la presente administración estatal, las mujeres ocupan el 76.6% de los puestos permanentes y el 23.4% eventuales.

Si bien aún hay mucho que hacer en materia de sueldos, servicios de salud y acceso a puestos laborales para mujeres, podemos constatar con las cifras que he mencionado que las nuevas generaciones están marcando la diferencia para llegar al momento donde el género sea sólo un dato más en un currículum y no el dato del que dependa que te den o no un puesto laboral.

Lo más importante: desde este espacio hago llegar mi reconocimiento a todas las mujeres, en especial a mi madre, esposa, hijas y compañeras de trabajo, a quienes todos los días veo aportar, con su conocimiento y compromiso, al desarrollo de este país.

