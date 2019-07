Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), exhorta, a quienes hacen uso de vehículos de dos ruedas, a manejar con las luces encendidas ya que, al no hacerlo, podrían ser acreedores a una multa de 513 pesos.

La Institución hace un llamado a respetar lo dispuesto en el Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán, donde indica que es obligación de los conductores de motocicletas y triciclos automotores, circular todo el tiempo con las luces encendidas, salvo bicicletas que deberán usar aditamentos reflejantes.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 98 fracción VI, por circular sin luces encendidas, por no transitar por un solo carril o por asirse de vehículos en circulación, los conductores serán sancionados con 5 UMAS, equivalente a 513 pesos de multa.

A fin de garantizar la seguridad de la población en general, la dependencia estatal exhorta a no circular en contraflujo o sentido contrario, no transitar sobre las banquetas, así como a no llevar carga que dificulte su visibilidad y constituya un peligro para sí u otros usuarios de la vía pública.

