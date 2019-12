Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una multa desde 50 hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) se pueden hacer acreedores los patrones si no cumplen con el pago de aguinaldo en el periodo establecido por la Ley Federal, indicó David Garibay Tena, director de Trabajo y Previsión Social de Michoacán.

En entrevista con MiMorelia.com, el funcionario estatal explicó que estas multas se imponen cuando no solucionan los citatorios o cartas que envía a los patrones, y se comprueba en la Junta de Conciliación y Arbitraje que no cumplió con dicha obligación con cada empleado que tiene dicho adeudo.

“Primero se le envía una citatorio a la empresa y en caso de que no se cumpla con esta obligación, se tiene un año para demandar de manera legal ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si no la cumple y se demuestra la Dirección de Trabajo tiene facultades para multar de 50 a 5 mil Unidades de Medidas (UMAs) por cada trabajador al que no se le haya pagado”, detalló Tena Garibay.

De acuerdo al Inegi la UMA en este 2019 tiene un valor de $ 84.49 pesos diarios.

El director estatal del Trabajo y Previsión Social recordó que la Ley del Trabajo señala que el 20 de diciembre vence el plazo para que los patrones paguen el aguinaldo a sus trabajadores, que en caso de que hayan laborado todo el año el pago mínimo es de 15 días o el proporcional a los meses que tiene registrado en la empresa.

“En caso de que no haya sido todo el año, también tienen derecho a recibir el pago que establece la ley de manera proporcional, es decir se dividen los 15 días entre los 12 meses, te da el resultado de 1.25 días por cada mes laborado, si algún trabajador estuvo en una empresa más de un mes tiene derecho al pago del aguinaldo proporcional”, recalcó.

El funcionario estatal subrayó que el pago del aguinaldo debe ser en efectivo o mediante una transferencia bancaria, por lo que no se puede pagar en especie, mediante vales o despensas.

Durante el 2018 la Dirección de Trabajo y Previsión Social atendió a alrededor de 120 personas que no recibieron a tiempo su aguinaldo, pero no se multó a ninguna empresa pues se pusieron al corriente con el pago de esta prestación a sus empleados.

Las personas que no reciban dicha prestación en el periodo establecido pueden acudir a las oficinas de la Dirección del Trabajo, en calle Miguel Silva #486 en la ciudad de Morelia, en donde se trabajará de manera normal durante diciembre y enero, o en el interior del estado puede mandar sus dudas a la página oficial de Facebook.

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.

Por: Josimar Lara/AV