Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este jueves, la banda estadounidense, My Chemical Romance anunció su regreso a los escenarios, y en redes sociales adelantaron que darán un show en California, Estados Unidos.

Luego de casi seis años de haber terminado el proyecto musical, Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro volverán a unirse para dar un concierto exclusivo en Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles.

Este anuncio se da minutos después de que la fotografía de perfil de las redes sociales fuera actualizada con una veladora en medio de un fondo negro, y eso despertó la curiosidad de los seguidores debido a la poca actividad que tenían.

Por ahora se desconoce si será el único show o si la banda estadounidense dará más conciertos en vivo.

Por tanto, el show se dará el próximo 20 de diciembre, y el costo del boleto es de 149.50 dólares, es decir, dos mil 874.74 pesos, y la preventa comenzará el día de mañana.

My Chemical Romance fue fundada en 2001 en Nueva Jersey, sus géneros musicales van desde rock, punk y post-hardcore. Después de un año de su debut, grabaron I brought you my bullets me your love, pero su popularidad llegó con su segundo lanzamiento del disco Three chers for sweet revenge.

Por: Alina Espinoza/RMR