Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El pasado fin de semana nació un gorila occidental de las tierras bajas, especie en peligro de extinción, en el Zoológico Nacional de Washington.

El pequeño gorila lleva por nombre “Moke“, es el primero que nace en los últimos nueve años en esa ciudad. Su madre tiene 15 años y lleva por nombre Calaya. Su embarazo fue monitoreado todo el tiempo.

El padre de “Moke”, “Baraka” tiene 26 años y se apareó con “Calaya” en el verano de 2017, esto a través de un Plan de Supervivencia de Especies (SSP, por sus suglas en inglés) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos.

❤🦍 We’re thrilled to share western lowland gorilla Calaya gave birth to a male at 6:25 p.m. 4/15. His name, Moke, means “junior” or “little one” in the Lingala language. Keepers report that Calaya has been caring for her infant & are optimistic he will thrive. #GorillaStory pic.twitter.com/qeoJgw57gi

— National Zoo (@NationalZoo) 16 de abril de 2018