Por: Ariana Castellanos

China (Rasainforma.com).- Científicos de China anunciaron el nacimiento de los primeros cinco monos clonados a partir de un macaco genéticamente modificado.

Scientists in China have cloned five #monkeys that suffer from circadian rhythm disorders to help study similar conditions in humans. Circadian disorders can lead to sleep disorders, diabetes, cancer, Alzheimer's disease and other issues. #clone https://t.co/87oJNRvSFH pic.twitter.com/AGs96o77SP

— China Plus News (@ChinaPlusNews) January 24, 2019