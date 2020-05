Ciudad de México (MiMorelia.com).- Esta noche, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en respuesta a la pregunta de un reportero sobre que se celebra este 30 de mayo, fecha que termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, dijo que, “No hay nada que festejar”.

“Nada se festeja el 30 de mayo, lo que tenemos que hacer, es tener conciencia con respeto a Covid, que tenemos una pandemia activa y a que concluido el periodo de Sana Distancia a nivel nacional. Pero que en todas aquellas entidades federativas puede ser que el semáforo este en rojo, anaranjado o amarillo, y eso quiere decir que habrá restricciones”, dijo López-Gatell, al respecto de que México está a 5 días de finalizar el periodo de Sana Distancian por la pandemia de Covid-19.

En la Jornada Nacional de Sana Distancia la medida más importante para evitar contagios de #COVID19 era #QuédateEnCasa. Durante ese periodo no promovimos el uso del cubrebocas para no relajar la disciplina. A partir del 1 de junio será un elemento auxiliar. pic.twitter.com/6oNP4Umtv7 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 26, 2020

Además, el subsecretario de Salud, reafirmó que no todas las entidades del país regresarán a sus actividades normales, “Si usted trabaja en una actividad no esencial, no podrá ir a trabajar, si el semáforo en su estado está en rojo. Si usted vive en una entidad donde el semáforo está en anaranjado, usted no podrá retornar al espacio público para actividades recreativas”.

López-Gatell, dejó claro que este sábado 30 de mayo, fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia no hay nada que festejar, “(…) hemos logrado reducir la intensidad de los contagios, pero todavía nos falta mucho y el éxito depende de todas y todos”.

Por: Redacción/E