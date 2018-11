Japón (MiMorelia.com/Redacción).- La nadadora mexicana Liliana Ibáñez hace historia en natación, y es que en la competencia de 100 metros libres en la Copa del Mundo de Curso Corto en Tokio, obtuvo un tiempo récord de 53.93 segundos, es decir un tiempo jamás conseguido por una atleta mexicana.

1er mujer en la historia de México 🇲🇽 en hacer 53 segundos en los 100m libres! Me levanté a las 4am todos los días a luchar por mi sueño… y lo conquisté 😤❤ pic.twitter.com/IKGXEUnvXh — Liliana Ibáñez (@liliyaks) 11 de noviembre de 2018

Aunque Liliana quedó en el primer puesto en esta competencia, no pudo calificar a la final por no haber sumado el puntaje necesario.

“Se me fue la final por diez centésimas de segundo, pero es mi mejor tiempo y la verdad me divertí muchísimo. Estoy feliz y el objetivo es seguir mejorando, sé que puedo bajar más y eso me alienta para buscar la marca olímpica a Tokio el próximo año”.

Ibáñez ha tenido una participación sobresaliente puesto que un día antes instaló un nuevo récord personal en los 50 metros libres, ya que logró un tiempo de 24.78 segundos, mejorando el tiempo que ella misma impuso en una participación pasada, que fue de 24.89 segundos.

Con esta participación, Liliana queda en el top 10 del mundo, en los 50 metros libres e la Copa del Mundo de Curso Corto FINA.

La siguiente etapa de la competencia es en Singapur del 15 al 17 de noviembre, donde peleará por los primeros lugares en los 50 y 100 metros libres, y 50 metros mariposa.

Con información de Ranking Deportes

AC