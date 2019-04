España (Rasadeportes.com).- Rafael Nadal continua la defensa de su corona en Barcelona con paso firme, al acabar en dos sets de 7-5, 7-5 a Jan-Lennard Struff, este viernes 26 de abril.

El alemán salió con una estrategia agresiva para vencer al rey del torneo de Cataluña, y luego de eliminar a Stefanos Tsitsipas en la ronda anterior, quiso hacer lo propio contra Nadal, al registrar 9 aces en el duelo. Pero el español evitó el tie-break al poner a Struff contra la pared ganando 40-0 y finalizarlo con un violento servicio.

En el segundo set, el germano siguió jugando a la par de Nadal, pero el tricampeón consiguió un quiebre clave para tomar la delantera y terminar el camino de Struff con un preciso revés hacia la esquina opuesta de su oponente.

Nadal enfrentará a Dominic Thiem en la semifinal, quien eliminó sin muchos problemas a Guido Pella en 7-5, 6-2. El austriaco rompió el servicio de Pella en cuatro ocasiones y no registró ninguna doble falta, mientras que el argentino tuvo 3.

En la otra llave, Kei Nishikori buscará su tercer título en Barcelona, luego de vencer por 4-6, 5-7 a Roberto Carballés Baena.

What a way to win a match! 🔥🔥@RafaelNadal ha derrotado a Struff 7-5, 7-5 y ha está en las semis del @bcnopenbs! VAMOS! 💥

pic.twitter.com/z4gFQbe4vx

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) April 26, 2019