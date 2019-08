Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Desde el día de ayer se hizo tendencia el #PrayForAmaznia y #PrayForAmazonas en redes sociales debido a que se ha registrado una crisis ambiental en la Selva del Amazonas tras 17 días de incendios en dicho lugar.

En tanto, la comunidad internacional y los ciudadanos brasileños han exigido al gobierno de Jair Bolsonaro a que implemente un plan de acción y contención a esta grave situación ya que la selva sigue ardiendo, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE).

Sin embargo, hay otro problema, Brasil no tiene apoyo económico de Alemania y Noruega, naciones que decidieron suspender los recursos para cuidar la zona del Amazonia por la inacción de la administración brasileña.

Smoke from wildfires in the #AmazonRainforest spreads across several Brazilian states in this natural-color image taken by a @NASAEarth instrument on the Suomi NPP satellite. Although it is fire season in Brazil, the number of fires may be record-setting: https://t.co/NVQrffzntr pic.twitter.com/4JTcBz9C8f

— NASA (@NASA) August 21, 2019