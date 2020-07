Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó una misión espacial a Marte con el objetivo de buscar rastros de vida marciana y probar el equipo para futuras misiones con humanos.

El Perseverance llegará a la base espacial situada en el cráter Jezero, un lago extinto de unos 3 mil 500 millones de años de antigüedad, que a decir de los científicos podría tener evidencia de que hubo vida microbiana en Marte.

(Foto: @NASA)

En conferencia de prensa, Jim Bridenstine, administrador de la NASA, señaló: «Esta es la primera vez que iremos a Marte con una misión más explícita de encontrar vida en otro mundo».

La misión despegó desde Cabo Cañaveral en el estado de Florida, Estados Unidos. Se trata del noveno viaje de la NASA al planeta rojo. Como parte de la misión, el «rover» recolectará muestras de rocas marcianas.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS

— NASA (@NASA) July 30, 2020