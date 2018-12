Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, su siglas en inglés), mostró nuevas fotografías obtenidas por la sonda InSight, en donde aparece parte del robot y de la superficie del planeta rojo.

Raise your hand if you’re in this new photo from #Mars! These two tiny chips contain the names of more than 2.4 million people who signed up to fly with me. We’re ON MARS, you guys. You’re all honorary Martians! pic.twitter.com/vDwJl9FzVC

— NASAInSight (@NASAInSight) December 6, 2018