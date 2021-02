Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recientemente, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA ) reveló que el planeta tierra ahora está más verde de lo que estaba hace 20 años, información que confirmaron utilizando el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) para poder obtener una imagen detallada de la vegetación global a través del tiempo.

En el estudio se encontró que del año 2000 al 2019 la cantidad de espacios verdes crecieron un cinco por ciento, equivalente a un incremento de dos millones de millas cuadradas de áreas verde.

La reforestación en el mundo tuvo mayor auge en zonas de China e India, sin embargo, el estudio revela que otros países también aumentaron sus zonas verdes.

Dentro de los países que también presentaron estos sorprendentes resultados, se encuentran: la Unión Europea con un seis por ciento, Canadá con cinco por ciento, Rusia tres por ciento, Australia tres por ciento, Estados Unidos con 2.5 por ciento y México con 2.4 por ciento.

Mientras que los lugares con mayor pérdida de áreas verdes son Brasil, República Democrática del Congo e Indonesia.

PLANET IS GREENER THAN WHAT IT WAS 20 YEARS AGO!!

Green areas which were catalogued by NASA satellite MODIS appeared due to reforestation as well as agricultural activity. Data credits:https://t.co/FIyqlMt2TJ#science #environment #china #india #Earth pic.twitter.com/RmDn8qv854

— Scientific Writer (@scientificwrite) June 24, 2020