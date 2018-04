Amigos en Argentina ya no falta nada para vernos. Que emoción saber que tenemos estos dos días casi llenos en el Gran Rex. No falten que tengo sorpresas hermosas que estamos preparando para ustedes. Los amo. ❤️🙈🌹🙏🏻🌞

A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade) on Apr 17, 2018 at 9:12pm PDT