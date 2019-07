Estados Unidos (MiMorelia.com).- Esta tarde, Marvel reveló que la actriz Natalie Portman interpretará a Jane Foster, la versión femenina de Thor. Además revelaron el título de la nueva película del superhéroe.

Durante la Comic-Con, celebrada este sábado en San Diego, California, se reveló que la siguiente película de Thor estará protagonizada por Natalie Portman.

La película se llamará Thor: Love and Thunder, y está basada en la serie Mighty Thor. El filme estará dirigido por el director Taika Waititi.

Love and Thunder se estrenará el 5 de noviembre de 2021.

El elenco de la siguiente película de Thor está compuesto por Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson, and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/Lq4hM8GSRV

— Marvel Entertainment (@Marvel) 21 de julio de 2019