Nations League: España no fue rival para Inglaterra

SEVILLA, España (Rasadeportes.com).- La Selección de España recibió una dura derrota en la Liga de Naciones de la UEFA al caer 3-2 frente a la Selección de Inglaterra, este lunes 15 de octubre.

La “Furia Roja” no fue contundente y no pudo hacerse presente en el marcador, pese a dominar al inicio del juego. No así la Selección de los Tres Leones, que comenzó a contragolpear con efectividad y al 15′, Marcus Rashford le dejó un balón a modo a Raheem Sterling, quien definió de derecha y adelantó a Inglaterra.

España fue incapaz de atravesar la zaga inglesa y cayó en su juego, pues en otro contragolpe al 29′, Harry Kane asistió a Rashford quien venció en velocidad a la defensa española y la clavó con un tiro cruzado.

Al 38′, Dier mandó un pase bombeado a Harry Kane. Él ya estaba en el área y había dejado atrás a los dos defensas que lo marcaban. El delantero inglés asistió a Sterling para que el del Manchester City sólo la empujara y pusiera arriba a Inglaterra 3-0.

El marcador no reflejó lo que ocurrió en la cancha. España tuvo el 73% de la posesión del balón, además de 23 tiros por sólo 5 de los ingleses, pero la efectividad estuvo del lado de los blancos, ya que sólo tuvieron 3 tiros a gol en el juego, los cuales anotaron.

Paco Alcácer reaccionó por los ibéricos y anotó el primer tanto de su equipo al 58′ con un cabezazo en tiro de esquina.

Al 63′, una polémica decisión arbitral dejó a España sin otra oportunidad de manifestarse en el marcador, ya que Rodrigo recibió un claro jalón del arquero inglés, Jordan Pickford, pero el árbitro hizo mutis y no le concedió un claro penal a los dirigidos por Luis Enrique.

Hasta el minuto 97′, España pudo volver a mover las redes inglesas con un testarazo de Sergio Ramos, el cual sirvió de poco, pues la derrota ya estaba garantizada.

España sigue al frente del Grupo 4 de la Liga A con 6 puntos, mientras que Inglaterra se quedó con 4 unidades.

En más resultados de la UEFA Nations League:

Bielorrusia 0-0 Moldavia

Bosnia-Herzegovina 2-0 Irlanda del Norte

Estonia 3-3 HUngría

Finlandia 2-0 Grecia

Islandia 1-2 Suiza

Luxemburgo 3-0 San Marino