Estados Unidos (MiMorelia.com).- Naya Rivera, actriz estadounidense conocida por su participación en la serie Glee, es reportada este jueves como desaparecida en un lago en el condado de Ventura, California, al norte de Los Ángeles.

La actriz había arrendado un bote para pasear por el lugar; medios locales señalan que su hijo menor fue encontrado en la embarcación con un chaleco salvavidas; en ésta también encontraron identificaciones de Rivera.

Desde el reporte autoridades estadounidenses iniciaron la búsqueda en el lago el miércoles por la tarde, pero se suspendió al anochecer, así lo dieron a conocer a través de Twitter.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

