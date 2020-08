Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente nacional de Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, pidió a las autoridades federales que implementen otras medidas para controlar la pandemia de Covid-19 en México y se garantice el regreso a las aulas de los estudiantes para que tengan educación de calidad.

En un mensaje transmitido a través de sus redes sociales, el líder del Movimiento Antorchista opinó que no es lo mismo educar que enseñar, por lo que al transmitir las clases por las televisoras no se tendrán los mismos resultados en su formación académica.

«La televisión puede ser un buen sustituto para enseñar, pero evidentemente la televisión no puede educar a nuestros jóvenes, porque entre el niño, el joven y la tv no hay diálogo, no pueden preguntar, no puede asegurarse de que está entendiendo bien», expresó.