Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su visita a Morelia, la presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Fátima Montiel, considera que la actual administración del gobierno federal debe generar las condiciones para crear nuevas empresas y los programas asistenciales se deben enfocar solo a ciertos sectores.

La empresaria recalcó que el rezago en México se tiene que combatir fomentando a que los jóvenes se conviertan en líderes de una compañía o negocio.

“Entendemos que la pobreza en México cada día es mayor, pero esa no se va a acabar con asistencialismos, necesitamos producir, necesitamos empresas, educación y necesitamos fomentar que el joven sea parte de esa transformación que necesita México”, subrayó.

Insistió en que el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” está bien para aquellos estudiantes que viven en condiciones precarias, pero no debe fomentar que se reciba un recurso sin laborar.

“Es una oportunidad para aquellos que no tienen que comer, necesito comer para poder aprender y construir, pero no debe ser un elemento en donde se me otorgue por ser joven, sin trabajo, siempre debe haber el trabajo y la creatividad”, comentó.