Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hizo un llamado al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión para que se fortalezca financieramente a los municipios del país.

Luego de que presidentes Municipales de diversas fuerzas políticas pidieron audiciencia en Palacio Nacional y que fueron dispersados con gas lacrimógeno, el presidente del CEE-PRD, Juan Bernardo Corona cuestionó el trato que recibieron por parte del Gobierno Federal.

¿Esa es la forma que merecen ser tratados los ediles de nuestro país? ¿con el uso de la fuerza y con gas lacrimógeno? Es increíble que alguien que habla del respeto a los derechos humanos, a las autoridades e instituciones se conduzca de esta manera, expresó Corona Martínez.

«Muy lamentable su actuar. Así no señor presidente. Así no, MORENA, así no son las cosas», recalcó Juan Bernardo Corona en la Tradicional Conferencia de Prensa Semanal, en donde estuvo acompañado de los integrantes del CEE-PRD.

Hizo énfasis en que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde su Fundación hace 30 años, ha pugnado por el Federalismo y la División de Poderes, y los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, merecen respeto.

En ese sentido, Juan Bernardo Corona hizo un llamado al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión para que se fortalezca financieramente a los municipios y puedan resolver las demandas de la ciudadanía.

“Desde el PRD, exhortamos para que en el Presupuesto Federal del 2020 se etiquete una mayor cantidad de recursos a los Municipios», agregó.

El dirigente Partidista deploró que ante la incapacidad para gobernar y atender los problemas del país, el Gobierno de la República esté polarizando todo y culpando a los demás.

Asistieron a esta Conferencia de Prensa Brissa Arroyo Martínez, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda, Helder Valencia Soto, secretario de Finanzas, Marvin Toledo Gallardo, secretario de Juventudes, Orlando Atrián Díaz, secretario de Operación Política.

De igual forma, Ubaldo Posadas Moreno, secretario de Organización, Karina Miranda Becerra, secretaria de Desarrollo Rural, Verónica Naranjo Vargas, secretaria de Equidad y Género, y Víctor Manuel García Reyes, secretario de Cultura Indígena.

Por: Boletín / PO