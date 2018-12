Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las declaraciones del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) ya no serán una idea neoliberal, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Jesús Melgoza, pidió a las nuevas autoridades federales que se pronuncien al respecto y den una explicación de cómo van a operar este esquema.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) subrayó que solo en la entrevista que concedió el próximo titular del Poder Ejecutivo a un periódico nacional, es la única declaración sobre las Zonas Económicas Especiales que ha dado, por lo que, dijo, es necesario que se detalle cómo se van a operar esta ley.

El funcionario estatal comentó que pese a estas declaraciones, en el caso de Lázaro Cárdenas continuarán con la promoción y la atracción de empresas, además de que se reunirán el próximo lunes con representantes del gobierno federal, junto con el sector empresarial de estado, para exponerles el caso de la Zona Económica Especial de Michoacán, que tiene como principal objetivo que se instalen empresas de manufactura con valor agregado

“Estoy convencido de que el gobierno federal lo va adoptar como un proyecto clave y estratégico para ellos, porque cumple con los objetivos que tanto el estado y la federación compartimos”, consideró.

Jesús Melgoza Vázquez aclaró que también se ha comunicado con las 12 empresas extranjeras que tienen intención de invertir en el puerto de Lázaro Cárdenas,para explicarles que las Zonas Económicas son una ley y no un programa.

En una entrevista al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, realizada por el periódico La Jornada, se le cuestionó sobre “las zonas económicas especiales diseñadas en los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, y Lázaro Cárdenas. Justamente eran las vías para sacar los hidrocarburos de Estados Unidos al mercado”, a lo que él respondió:

“Pero esa política ya no aplica porque el pueblo de México eligió a un nuevo gobierno y una nueva política económica. Eso ya es el pasado. Lo nuestro es otra cosa. Ya el plan energético, diseñado en el periodo neoliberal, no se va a llevar a cabo, eso es muy claro. Ya no van a existir la zonas económicas diseñadas con ese propósito. Nosotros lo que queremos es rescatar a Pemex y a la CFE, nuestro plan es recuperar la industria petrolera, la industria eléctrica, porque ha resultado un rotundo fracaso la política energética del neoliberalismo”.