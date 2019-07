Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 2 mil millones de pesos son los que requiere el Ayuntamiento de Morelia para emprender proyectos de infraestructura hidráulica que garanticen que en el municipio ya no haya afectaciones graves por lluvias, afirmó el acalde Raúl Morón Orozco.

En el marco de la presentación del plan anual de obra pública, el edil afirmó que obras como la construcción de un drenaje profundo en Morelia, la mejora del sistema hidráulico de las presas de Cointzio y la Mintzita, así como la intervención de los ríos y drenes para que corra agua limpia son parte de un ambicioso proyecto que le gustaría a la actual administración arrancar, pero para ello tendría que hacerse una inversión que no pueden costear por sí solos.

“Tenemos un proyecto muy ambicioso que podría costar 2 mil millones de pesos y claro que lo tenemos proyectado, por eso hemos estado en la Ciudad de México en reuniones para presentar este proyecto, no sabemos cuánto nos pueden dar”, comentó Morón Orozco.

Asimismo, dijo que este plan y cualquier otro de obra pública no puede funcionar si los ciudadanos no toman conciencia de no tirar basura en la calle, puesto que termina en las coladeras y al momento de lluvias quedan tapadas y eso provoca inundaciones.

