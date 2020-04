Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una abuelita de 93 años, amante de la cerveza, recibió 150 latas de su cerveza favorita luego de que posara frente a su ventana con un letrero en el que se leía “¡Necesito más cerveza!”.

Olive Veronesi, una mujer originaria de Pittsburgh, Estados Unidos, fue fotografiada en la ventana de su casa sosteniendo un letrero en el que pedía más cerveza y sostenía una lata de la bebida.

Desde la semana pasada que entró en cuarentena, empezó a notar que su suministro de cerveza comenzaba a agotarse, así que buscó una solución, según informó la televisora KDKA TV.

La foto de Olive Veronesi se volvió viral en las redes sociales, por lo que la cervecera Coors Light le obsequió 150 latas que fueron entregadas hasta la puerta de su casa.

We came. We saw. We delivered to a friend in need. Cheers, Olive! #TakeTimeToChill pic.twitter.com/EisV8Lp1k0

— Coors Light (@CoorsLight) 13 de abril de 2020