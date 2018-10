Cuando los clásicos idearon que el poder público se dividiera para que su ejercicio no se concentrara perniciosamente en un poder (como antes ocurrió con los reyes absolutos, que lo mismo administraban, que legislaban y juzgaban) pensaron en un estado con poderes diferenciados, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, los cuales, cada uno, por sus atribuciones, funciones y competencias, fungirían como un contrapeso natural respecto de los poderes restantes. Se cuidarían entre sí.

En el Estado Mexicano de casi todo el siglo pasado, en los términos de la Constitución Nacional y allende la ley fundamental (los poderes más allá de la Constitución) el Poder Ejecutivo fue el poder fuerte, seguido del Legislativo y después del Judicial; o dicho, en otros términos, en casi todo el siglo XX, el presidente fue la figura nobilísima y su poder de ejecución la función por excelencia; después venían los legisladores y la ley; y al final, los jueces y sus sentencias.

Pero, justamente en el México de finales del siglo XX, el Poder Judicial de la Federación comenzó con un proceso de reivindicación o de reposicionamiento, debido a la recurrente ilegitimidad de los otros dos poderes y fue ganando facultades, por lo cual hoy la importancia del Poder Judicial es mayor, dado que prácticamente tiene la última palabra en conflictos tan diversos como los económicos (los conflictos de Telmex, por caso) y los políticos (juzgan sobre la calificación de las elecciones presidenciales, por ejemplo) a no ser por la jurisdicción regional e internacional, que les puede enmendar la plana en ciertos casos.

Con esto se quiere mostrar que el Poder Judicial de la Federación, no es ya el patito feo de la triada de los poderes públicos, sino un Poder con facultades muy relevantes y de alta incidencia en la vida del país, en toda la vida del país.

El problema al cual nos enfrentamos, ahora con un dinosáurico Poder Judicial de la Federación (No solamente con respeto a él, sino en el caso de cualquiera de los otros dos poderes públicos, los órganos constitucionales autónomos y algunos órganos públicos relevantes) es que en el PJF pulula la burocracia dorada (por ejemplo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una remuneración neta de casi 9 pesos por minuto de cada día de todo el año, lo cual implica una remuneración diaria, trabaje o no trabaje, sea domingo o día festivo de $12,000 pesos) hierve como un virus incontrolable y con cara de pandemia el nepotismo (sobre esto se ha escrito basto) serpentea venenosa la corrupción, no solo en las sentencias relevantes, sino en el área administrativa del PJF y se dibuja la comedia de la ineficiencia y la ineficacia (un poder muy caro, que ESTE 2018 HA COSTADO AL PUEBLO MÁS DE SETENTA Y UN MIL MILLONES DEL PESOS, sin que la opinión pública confíe en su hacer).

Como en todo, no hay solo negro, claro que hay servidores públicos judiciales de la Federación probos, honestos y trabajadores y se agradece; pero un Poder Judicial de la Federación aquejado por aquellos males (el nepotismo es uno solo de ellos) por supuesto que es un poder abyecto; pero además, si se le mira en el esquema constitucional, también pervierte la idea de un estado constitucional de derecho y ataca al mismo sistema político, pues le proyecta con una fuerte pérdida democrática y esto, por obviedad, repercute mal en la vida de todos los habitantes del país.

Que el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena haya propuesto modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para contener algunos aspectos del nepotismo, es bueno; pero quizá por la prisa de brindar réplica al mal, de suyo es una respuesta de mínimos, precaria y de parche, porque el problema es mucho mayor y la contestación debiera ser más amplia, de más fondo y más contundente.

Una muela con caries no se va a curar con una pastilla de menta, por más que se quiera decir que algo ayuda al mal hedor. Hay que ir, de verdad, más a fondo, sino ¿para qué sirven las mayorías parlamentarias ganadas en las urnas?

