Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que el director de cine Steven Spielberg propusiera a los organizadores del premio Óscar, cambiar su normativa para evitar que filmes como Roma puedan hacerse de una estatuilla, Netflix ha salido al quite.

Además, tras enumerar una serie de cosas que también aprecian como permitir el “acceso a personas que no se puedan permitir [pagar una entrada] o no tengan acceso a un cine en sus ciudades”; “permitir a todos en todo el mundo disfrutar de los estrenos al mismo tiempo; o “proporcionar a los cineastas otras formas de compartir su arte”. “Estas cosas no se excluyen mutuamente”, afirmó la plataforma.

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019