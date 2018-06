Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El CEO de Netflix, Reed Hastings, dio a conocer que el director ejecutivo de Comunicación de la compañía, Jonathan Friedland fue despedido por “baja sensibilidad racial”.

En un comunicado Hastings señaló que el portavoz de Netflix usó en distintas ocasiones “la palabra N” (The ‘N’ Word). Cabe mencionar que se refiere al término “nigger”, de uso despectivo para referirse a la gente de raza negra. Incluso, la palabra está tan prohibida que nadie se atreve a mencionarla y sólo la llaman por su inicial.

“Jonathan contribuyó enormemente en muchas áreas, pero su uso descriptivo de la palabra con N, en al menos dos ocasiones en el trabajo, mostró una baja conciencia y sensibilidad racial, y no está en línea con los valores de la compañía”, señala Hastings en el comunicado.

Por su parte Friedland confirmó su salida a través de su cuenta de Twitter, “No estuve a la altura de los estándares cuando fui insensible al hablar a mi equipo sobre las palabras que son ofensivas en la comedia. Me siento terrible por el mal momento que este lapsus le causó a la gente que quiero de esta empresa”.

I’m leaving Netflix after seven years. Leaders have to be beyond reproach in the example we set and unfortunately I fell short of that standard when I was insensitive in speaking to my team about words that offend in comedy.

— jonathan friedland (@jsf33) 22 de junio de 2018