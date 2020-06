Ciudad de México (Rasainforma.com).- Netflix tiene preparado estrenar una serie animada sobre la cultura maya titulada “Maya and the Three”, para el 2021, y pretende parecerse a la historia de “El Señor de los Anillos”, pero con un estilo mexicano de comedia, según el director Jorge Gutiérrez.

Today my ears are exploding with joy from the freaking glorious magical themes for Maya and The Three from el maestro @santaolallaok You guys are in for a treat!!! pic.twitter.com/B9FfiJXcyd

— Jorge R. Gutierrez (@mexopolis) June 12, 2020