Estados Unidos (MiMorelia.com).- Netflix y la creadora de Orange is the New Black, Jenji Kohan, están preparando Social Distance, una serie inspirada en el confinamiento por la pandemia del coronavirus que se grabará desde las casas de sus responsables.

Diego Velasco, realizador latino, dirigirá esta serie que contará con guiones de Hilary Weisman Graham, quien además será la máxima responsable del proyecto televisivo, según se informó a través de un comunicado.

The creative team behind Orange Is the New Black have created Social Distance, a new anthology series about the experience of living in social distance. The series will be scripted and shot with crews working remotely and talent will film themselves.

